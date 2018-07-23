Журналісти дізналися, хто з чинновників позичив найбільше грошей (інфографіка)

Свої зароблені чесними і не дуже способами гроші декларанти витрачають по-річному – хтось інвестує їх у бізнес, хтось вкладається у дорогоцінності й антикваріат, інші – навпаки, позичають комусь під відсотки. У кого із українських держслужбовців можна “перехопити до получки”.

Про це розповів Bihus.Info.

Раніше ми вже підраховували борги народних депутатів і виявили, що вони у сумі заборгували 1,5 мільярда гривень. Цього разу, навпаки, вирішили знайти найбільших кредиторів.

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Найщедрішим із них виявився народний депутат Віталій Хомутиннік. Загальна сума всіх позичених парламентарем і його дружиною коштів у перерахунку на гривні за курсом на 31 грудня 2017 року складає понад 408 мільйонів.

Із відставанням у 60 тисяч гривень від нього лідирує харківський бізнесмен, власник готелів, телеканалів і ресторанів і за сумісництвом депутат Харківської міської ради Олександр Давтян. Треті особи заборгували їм з дружиною 12,5 мільйонів доларів, або понад 350 мільйонів гривень у національний валюті.



Рейтинг найбільших позикодавців серед чиновників

Третє місце нашого рейтингу виборов у минулому професійний боксер, а зараз – мер Києва Віталій Кличко. Свої кредити він також любить роздавати у доларах і євро. У сумі Кличко позичив валютний еквівалент 300 мільйонів гривень.

Із незначним відривом від Кличка на четвертому місці опинився нардеп Юрій Дерев’янко. Він позичив своєму брату Олегу 10,5 мільйонів доларів. І закриває першу п’ятірку позикодавців депутат Київської міської ради Костянтин Яловий, дружині якого заборгували 225 мільйонів гривень.

У другу п’ятірку потрапила ще ціла низка депутатів – Енергодарської міськради Запорізької області Сергій Хоролець, нардепи Ярослав Дубневич і Вадим Нестеренко, Харківської облради Альберт Кононенко й Одеської – Олег Кутаделадзе.

У загальному підсумку виявилося, що позичати гроші чиновники віддають перевагу у стабільних іноземних валютах – у них було видано 66% усіх позик. Загалом же у 2017 році державні службовці задекларували позичених коштів на суму 12 мільярдів гривень.