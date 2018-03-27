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Журналісти розповіли про наслідки нелегального працевлаштування українців в Польщі

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Компанії з працевлаштування пропонують також фальшиві ID-карти
Компанії з працевлаштування пропонують також фальшиві ID-карти / unian.ua

Компанії з працевлаштування за кордоном пропонують фальшиві ID-карти і навіть громадянство інших країн.

Кількість виданих запрошень на роботу для українців у Польщі вже перевищила 1 мільйон 700 тисяч, а через легальні компанії працевлаштовано всього 12 396 осіб.

Про це повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобійник в ефірі програми "Гроші", пише УНІАН.

При цьому нелегальні трудові мігранти часто стають жертвами різного роду афер – починаючи від несплати їхньої праці, закінчуючи кримінальними справами.

Так, згідно з розслідування журналістів, пригоди українців починаються вже на етапі звернення у фірму з працевлаштування. Тут з бажаючих працювати за кордоном вимагають стартовий внесок в кілька тисяч євро, але при цьому ніяких гарантій потенційний трудовий мігрант не отримує.

"Три тисячі євро на людину. Ви можете повірити в це щастя? Запам'ятайте, ніколи і нікому не платіть до підписання договору. І хоча тут нас запевняють в безпеці наших фінансових вкладень, десятки обдурених працівників стверджують зворотнє. На додаток ви не тільки можете стати жертвою шахраїв, а навіть співучасником злочину", – повідомляють автори матеріалу.

Компанії з працевлаштування пропонують також фальшиві ID-карти і навіть громадянство інших країн. Про це журналісти дізналися, спробувавши самі влаштуватися на роботу і знявши цей процес на приховану камеру.

Представник агентства: "Що включає громадянство ЄС? Свідоцтво про народження вам дають, ID-карту, це внутрішній паспорт і закордонний паспорт. Це їхня прописка там буде. Окремо ще буде 300 євро за водійське посвідчення отримати".

Однак, за словами експерта, така діяльність легко може вилитися в реальну кримінальну справу.

"Компанії, які пропонують отримання громадянство Румунії, на 90% це звичайні шахраї. Якщо в реальності почнеться перевірка і з'ясується, що ніякої бабусі, ніяких дідусів у вас не було, то це вже співучасть у кримінальному злочині. Це підробка документів в тому числі", – попереджає президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобійник.

Теги: Новини України Гроші безробіття ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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