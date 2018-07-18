Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради

У своїй роботі журналісти часто стикаються з псевдоактивістами. Іноді розібратись та розпізнати "фальшивку" з першого разу не вдається. На актуальній темі боротьби із корупцією деякі активісти, в кращому випадку, будують політичну кар'єру. У гіршому – займаються вимаганням грошей. Справжні журналісти страждають від тих, хто звик на цьому статусі заробляти.

Особисто я можу пригадати і як наші журналісти знімали захоплені депутатами береги у Кончі-Заспі, і як на підмогу приїхав загін "рішал", що назвалися антикорупціонерами. Наша журналістка спочатку зраділа – мовляв, активісти допоможуть встановити справедливість та звільнити від загарбників берегову лінію. Та де там – представники тієї "антикорупційної ГО", виявляється, відстоювали інтереси родини нардепа Хомутинніка.

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Згодом ці ж персонажі неодноразово буди зауважені нашими журналістами у кулуарах парламенту. Що вони там робили і як вони там боролися із корупцією – велике-превелике питання. Можливо, заходили за журналістськими "корочками"? Бо схема ця зараз набула неабиякої популярності. Так і не зважали б на неї, якби не випадок.



Віталій Хомутиннік

Псевдожурналісти заполонили парламент та дискредитують колег, які прагнуть працювати чесно.

Пам'ятаєте скандал із фото з красивими дівчатами та некрасивим жестом? Його зробив наш колега – журналіст та фотограф Ян Доброносов. Він працював у парламенті кілька років і був здивований появою під куполом цих дівчат. Так він фото і підписав: "Цікаво – хто вони і що роблять у Верховній Раді".

Я особисто пам'ятаю появу у стрічці того посту і була вражена коментарями самих дівчат. Суцільна брудна лайка, прокльони та образи у бік автора та дописувачів. Фото розійшлося соцмережами й сотнями перепостів, спровокувало гарячу дискусію щодо того, хто має доступ до парламенту.

І як з'ясувалося, дівчата на фото – нібито журналістки. Нікому невідомих видань "Флеш тайм он ньюз" та "Громадський вісник". Принаймні, у парламент їх акредитували як представників зазначених ЗМІ. Щоправда, жодних журналістських матеріалів з парламенту ці дівчата ніколи не робили. Відверта фікція.

За неетичну поведінку їх позбавили акредитації, але загроза почала насуватися на справжніх журналістів. І заразом знайшовся залізобетонний привід прибити двох зайців, тобто дві проблеми, одним пострілом – геть відгородити журналістів від депутатів.

У регламентному комітеті серйозно заговорили про те, щоб взагалі закрити від журналістів кулуари та створити таке собі журналістське гетто на третьому поверсі Ради. Перспектива, яка геть спантеличила та шокувала медійну спільноту.

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Добре, цю ідею відкинули. Мовляв, журналістська братія неправильно зрозуміла "посил" депутатів – там, на третьому поверсі, хотіли зробити сучасний прес-центр, а не гетто. Не більше.

І от в ході обговорення проблеми з'ясувалась цікава цифра. Виявляється, нині у парламенті акредитовані чотири з половиною тисячі журналістів.

Отримати акредитацію – легше легкого. Назватися журналістом. І не обов'язково це має бути якесь серйозне зареєстроване видання! Навіть звичайна "ГОшка" може заявити, що має сайт чи сторінку у фейсбуці і прагне викладати там свої дописи-репортажі із Ради. Її керівник пише лист-прохання, докладає копію паспорту та фото так званого кореспондента – і він вже "вхожий" до будівлі під куполом.

І от скільки серед 4,5 тисяч акредитацій реальних дійсних журналістів, які ходять туди заради журналістської діяльності? Я не наважуюсь спрогнозувати цю цифру. Але мені здається, що максимум відсотків 15 з усього списку.

Дівчата, яких позбавили акредитації і які збурили скандал у Раді, насправді змусили звернути увагу ще на одну дуже серйозну проблему. Велика частка акредитованих "псевдожурналістів" працюють в парламенті у якості засланців. Вікторія Сюмар повідомила, що має на таких медійників десятки подань від СБУ.



Вікторія Сюмар

А ось іще спосіб потрапити до кулуарів парламенту просто з вулиці. Як? Знову ж таки через акредитацію.

Така собі "ГОшечка" з гучною назвою "Журналісти проти корупції" пропонує послуги. Можна стати її членом лише за 500 гривень – і отримати посвідчення журналіста за умови: раз на місяць публікувати на сайті якусь писульку.

Як гадаєте, отримає такий журналіст акредитацію у Раді? Так, без проблем.

Посвідченнями з великими можливостями, не криючись, вже торгують. Схема проста, як двері. А головне – законна.

До речі, під час вивчення сайту цієї антикорупційної "ГОшки" одразу впав у око банер – знімальна група швидкого реагування. Приїдемо, знімемо та опублікуємо в ЗМІ. Тобто висвітлення вашої проблеми, а заявлено, що журналісти цієї ГО готові боротись із корупцією, відверто пропонують зробити за гроші!

Це – найвищий цинізм! Запам'ятайте: професійний журналіст ніколи не робитиме об'єктивне розслідування просто за гроші від замовника!

Я відверто за те, щоб правила акредитації у парламенті зробили жорсткішими, а до роботи допускалися журналісти видань, які б могли підтвердити свою медійну діяльність. Це справді важливо, щоб пройдисвіти та шпигуни не користувалися схемою та навіть не заходили до будівлі під куполом.

Це – стратегічний державний об'єкт. Але ж ми вже побачили, що шляхи вирішення подібних проблем сягають крайнощів, а золотої середини так ніхто і не знайшов.

Оскільки, на щастя, ідея з "журналістським гетто" вже відійшла в минуле, ходити до Ради ми не припинимо. Справді, це єдине місце, де можна отримати доступ до "тіл" парламентаріїв та ставити їм питання. Бо більшість з них на розгорнуті інтерв'ю про свою депутатську діяльність, особливо, якщо це стосується тих чи інших схем, не погоджуються.

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І от результат діяльності народних обранців – задля цього наш агент Ілля Лукаш, буквально, жив у кулуарах кілька тижнів і розпитував народних обранців – ми готові показати вже цього тижня у проекті "Центр розслідувань України".