07:57
22 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Зі стріляниною і тараном: на Рівненщині екстремально ловили зухвалого водія

07:40, сьогодні 636 Читать новость на русском
На Рівненщині зупиняли дуже п'яного водія
На Рівненщині зупиняли дуже п'яного водія

У місті Костопіль Рівненської області водій у стані сильного алкогольного сп'яніння пішов на таран поліцеського патруля.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Рівненській області.

"Інспектори поліції на службовому автомобілі, помітивши автомобіль "Audi", який підпадав під орієнтування, розпочали слідувати за ним. Увімкнувши проблискові маячки та звукові сигнали, поліцейські вказали водієві на необхідність зупинитися. Однак, водій лише пришвидшив рух та почав втікати", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві п'яний водій влаштував потрійне ДТП

За словами правоохоронців, на вулиці академіка Грушевського чоловік проїхав на червоний сигнал світлофора, і ледь не збив пішоходів.

Аби зупинити порушника, поліцейський зробив два постріли з табельної вогнепальної зброї – попереджувальний вгору та у заднє ліве колесо автомобіля порушника. На вулиці Рівненській поліції вдалось заблокувати рух водієві службовим авто.

Попри це зловмисник намагався протаранити службовий автомобіль, виїхав на тротуар, де зіткнувся із бетонним смітником та стіною будинку,
– додали поліцейські.

Чоловіка затримали, він – 30-річний житель міста. У його крові виявлено 1,77 проміле алкоголю.

За фактом опору поліцейським під час виконання ним службових обов’язків у поліції розпочали досудове розслідування. Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 2 років.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Алкоголь Поліція Рівне Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Росії зараз не вигідно виходити з перемир'я, – експерт
27 вересня 2017 , 07:02
В Одесі горить приміщення санаторію: деталі
 1 листопада 2017 , 22:59
Курс валют на 22 січня: долар і євро продовжують стрімко повзти вгору
 сьогодні , 08:30
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук