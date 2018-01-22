Зі стріляниною і тараном: на Рівненщині екстремально ловили зухвалого водія

У місті Костопіль Рівненської області водій у стані сильного алкогольного сп'яніння пішов на таран поліцеського патруля.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Рівненській області.

"Інспектори поліції на службовому автомобілі, помітивши автомобіль "Audi", який підпадав під орієнтування, розпочали слідувати за ним. Увімкнувши проблискові маячки та звукові сигнали, поліцейські вказали водієві на необхідність зупинитися. Однак, водій лише пришвидшив рух та почав втікати", – йдеться у повідомленні.

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За словами правоохоронців, на вулиці академіка Грушевського чоловік проїхав на червоний сигнал світлофора, і ледь не збив пішоходів.

Аби зупинити порушника, поліцейський зробив два постріли з табельної вогнепальної зброї – попереджувальний вгору та у заднє ліве колесо автомобіля порушника. На вулиці Рівненській поліції вдалось заблокувати рух водієві службовим авто.

Попри це зловмисник намагався протаранити службовий автомобіль, виїхав на тротуар, де зіткнувся із бетонним смітником та стіною будинку,

– додали поліцейські.

Чоловіка затримали, він – 30-річний житель міста. У його крові виявлено 1,77 проміле алкоголю.

За фактом опору поліцейським під час виконання ним службових обов’язків у поліції розпочали досудове розслідування. Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 2 років.