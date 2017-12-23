Зима атакує: від падіння бурульок у Києві постраждали 12 людей

Через різке потепління після затяжних снігопадів у Києві почали падати бурульки з дахів. Постарждало 12 людей, декого довелось госпіталізувати.

Про це повідомила радник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська, передає УНН.

"Серед постраждалих одна дитина — відправили в Охматдит, госпіталізували чи просто в травмпункт – не відомо", — повідомила Вишневська.

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Синоптики також застерігають бути обережними на вулицях, і не ходити близько під будинками, адже через потепління з дахів падають брили снігу, льоду та гострі бурульки.

До слова, 24 грудня у Києві очікується потепління до +6 градусів тепла, мокрий сніг з дощем та сильний вітер.