Зима атакує: від падіння бурульок у Києві постраждали 12 людей
21:11, 23 грудня 387 Читать новость на русском
Через різке потепління після затяжних снігопадів у Києві почали падати бурульки з дахів. Постарждало 12 людей, декого довелось госпіталізувати.
Про це повідомила радник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська, передає УНН.
"Серед постраждалих одна дитина — відправили в Охматдит, госпіталізували чи просто в травмпункт – не відомо", — повідомила Вишневська.
Читайте також: Українського чемпіона світу кинули головою у сніговий замет: курйозне відео
Синоптики також застерігають бути обережними на вулицях, і не ходити близько під будинками, адже через потепління з дахів падають брили снігу, льоду та гострі бурульки.
До слова, 24 грудня у Києві очікується потепління до +6 градусів тепла, мокрий сніг з дощем та сильний вітер.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
Бути чи ні місії ООН на Донбасі: думка політолога13 листопада , 23:09
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада , 08:00