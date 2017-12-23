Прогноз погоди на 24 грудня: температура суттєво підніметься та дощ
Погода 24 грудня в Україні буде з мокрим снігом , який переходитиме у дощ. Крім того, очікуються сильний вітер. Щодо температури, то в деяких регіонах вона підніметься до +7 градусів, а у середньому становитиме 6 градусів тепла.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"24 грудня в Україні – мокрий сніг з переходом у дощ, сильнющий вітер і потепління до 0 – +7 градусів. У Києві – мокрий сніг з переходом у дощ, сильнющий вітер, +4 – +6 градусів", – зазначила вона.
Крім того, фахівець наголосила, що у зв’язку з такою погодою ситуація на українських дорогах буде катастрофічною.
"На дорогах – цензурних означень стану доріг поки що в метеорології для такої синоптичної ситуації не придумали, в науковій розробці. Біжіть купувати гумові чоботи, дуже актуально", – додала Наталка Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 24 грудня у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +5…+7
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – -+2…+4
Київ – +3…+5
Український гідрометцентр своєю чергою також прогнозує на більшості території України мокрий сніг з переходом у дощ або просто невеликий дощ, проте, за словами фахівців, у східних і південних областях буде без опадів.
"Вітер – південно-західний, західний, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, є можливими пориви до 15-20 метрів за секунду. У західних областях сила вітру подекуди підніметься 25 метрів за секунду". – підкреслюють метеорологи.
Щодо температури, як констатують у гідрометцентрі, то у західній частині вона становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а на решті території прогнозується від -6 до +7 градусів.
Прогноз погоди на 24 грудня в Україні від Укргідрометцентру