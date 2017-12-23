Прогноз погоди на 24 грудня: температура суттєво підніметься та дощ

Погода 24 грудня в Україні буде з мокрим снігом , який переходитиме у дощ. Крім того, очікуються сильний вітер. Щодо температури, то в деяких регіонах вона підніметься до +7 градусів, а у середньому становитиме 6 градусів тепла.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"24 грудня в Україні – мокрий сніг з переходом у дощ, сильнющий вітер і потепління до 0 – +7 градусів. У Києві – мокрий сніг з переходом у дощ, сильнющий вітер, +4 – +6 градусів", – зазначила вона.

Крім того, фахівець наголосила, що у зв’язку з такою погодою ситуація на українських дорогах буде катастрофічною.

"На дорогах – цензурних означень стану доріг поки що в метеорології для такої синоптичної ситуації не придумали, в науковій розробці. Біжіть купувати гумові чоботи, дуже актуально", – додала Наталка Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 24 грудня у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +5…+7

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – -+2…+4

Київ – +3…+5

Український гідрометцентр своєю чергою також прогнозує на більшості території України мокрий сніг з переходом у дощ або просто невеликий дощ, проте, за словами фахівців, у східних і південних областях буде без опадів.

"Вітер – південно-західний, західний, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду, є можливими пориви до 15-20 метрів за секунду. У західних областях сила вітру подекуди підніметься 25 метрів за секунду". – підкреслюють метеорологи.

Щодо температури, як констатують у гідрометцентрі, то у західній частині вона становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а на решті території прогнозується від -6 до +7 градусів.



Прогноз погоди на 24 грудня в Україні від Укргідрометцентру