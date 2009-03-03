Зима не відступає

Білий Дім замело снігом.

Попри те, що надворі календарна весна, у Сполучених Штатах зима, схоже не поспішає здавати свої позиції. Рясні снігопади, які з неділі обрушилися на східні американські штати, частково паралізували рух наземного та повітряного транспорту. У головних аеропортах регіону лише у понеділок було скасовано сотні авіарейсів.Подекуди пасажири змушені були провести ніч прямо у залі очікування. Нічим не краща ситуація на автошляхах. Так, у штаті Нью-Джерсі зареєстровано загалом 3,5 сотні дорожньо-транспортних пригод. Повідомляється про щонайменше чотирьох загиблих.У Північній Кароліні зіткнення машин на одній із трас призвело до утворення "затору" довжиною 25 кілометрів. Негода також серйозно порушила залізничне сполучення. У Нью-Йорку товщина снігового покриву сягає 60 сантиметрів. Мешканці штату Теннессі спостерігали чи не найпотужніший снігопад за останні понад 40 років.Негода залишила без електрики десятки тисяч будинків у Північній Кароліні та у Вірджинії. Радість позапланових канікул отримали мільйони школярів, у Нью-Йорку школи закрили вперше за останні 5 років. Схожа ситуація у Південній Кароліні, Нью-Джерсі, Бостоні, Філадельфії та Вашингтоні. За даними метеорологів щедрість березневого снігу у вівторок відчують також жителі південного сходу Канади.