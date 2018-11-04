Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на матч проти "Саутгемптону"

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив в заявку команди на гру 11 туру АПЛ проти "Саутгемптона".

"Містяни" вийдуть бойовим складом, незважаючи на те що на тижні їм належить гра в Лізі Чемпіонів з "Шахтарем". У разі перемоги, "МанСіті" вийде на одноосібне перше місце у чемпіонаті Англії.

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Нагадаємо, що матч "Манчестер Сіті" – "Саутгемптон" відбудеться 4 листопада. Початок – о 17:00.

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