Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на матч проти "Саутгемптону"
Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив в заявку команди на гру 11 туру АПЛ проти "Саутгемптона".
"Містяни" вийдуть бойовим складом, незважаючи на те що на тижні їм належить гра в Лізі Чемпіонів з "Шахтарем". У разі перемоги, "МанСіті" вийде на одноосібне перше місце у чемпіонаті Англії.
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Нагадаємо, що матч "Манчестер Сіті" – "Саутгемптон" відбудеться 4 листопада. Початок – о 17:00.
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Джерело: 24 Канал
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