Зірка для Тіма Роббінса

За шість днів до 50-річчя Тім Роббінс отримав свою зірку на голлівудській "Алеї Слави".

Привітати актора прийшли Джек Блек, який дебютував у стрічці "Боб Робертс", де Роббінс був режисером, та Сьюзан Сарандон - подруга життя Тіма, з яким вона вже 20 років. Пара виховує двох дочок. Тім Роббінс(актор): “Любов мого життя, моє натхнення... У часи, коли все валиться з рук, настільки добре мати такого чудового друга - таку розумну та прекрасну подругу... Сьюзан, я тебе кохаю; і дякую за те, що ти казала, дякую за те, що ти є в моєму житті, дякую за те, що ти - чудова матір цих чудових діток”. 5 років тому за роль у фільмі "Таємнича річка" Роббінс отримав "Оскара" за найкращу другорядну роль. За режисуру стрічки 1996-го року "Мрець іде" він також отримав номінацію Американської кіноакадемії як найкращий режисер. У одній із головних ролей у картині, - католицької монахині та противниці смертної кари Гелен Преджан, - Роббінс зняв Сарандон.