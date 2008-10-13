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      Зірка для Тіма Роббінса

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      Зірка для Тіма Роббінса

      За шість днів до 50-річчя Тім Роббінс отримав свою зірку на голлівудській "Алеї Слави".

      Привітати актора прийшли Джек Блек, який дебютував у стрічці "Боб Робертс", де Роббінс був режисером, та Сьюзан Сарандон - подруга життя Тіма, з яким вона вже 20 років. Пара виховує двох дочок.  Тім Роббінс(актор): “Любов мого життя, моє натхнення... У часи, коли все валиться з рук, настільки добре мати такого чудового друга - таку розумну та прекрасну подругу... Сьюзан, я тебе кохаю; і дякую за те, що ти казала, дякую за те, що ти є в моєму житті, дякую за те, що ти - чудова матір цих чудових діток”. 5 років тому за роль у фільмі "Таємнича річка" Роббінс отримав "Оскара" за найкращу другорядну роль. За режисуру стрічки 1996-го року "Мрець іде" він також отримав номінацію Американської кіноакадемії як найкращий режисер. У одній із головних ролей у картині, - католицької монахині та противниці смертної кари Гелен Преджан, - Роббінс зняв Сарандон.
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      Новини за 13 жовтня 2008
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