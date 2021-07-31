У спортивному комплексі Київського національного університету будівництва та архітектури 31 липня відбулися спортивні змагання з грепплінгу ADCC KYIV OPEN 2021. Організатори та гості події поділилися із журналістами ASPI news своїми враженнями.

У представницькому міжнародному турнірі з грепплінгу взяли участь близько трьохсот учасників різних вагових категорій. На килимі виступали дитячі, юнацькі та дорослі команди – як чоловічі, так і жіночі. Своєю присутністю підтримали учасників турніру ADCC KYIV OPEN 2021 чемпіони світу та Олімпійських ігор.

Серед почесних гостей був український меценат та президент "Фонду волонтерів України" Тимофій Нагорний. Також з вітальним словом виступив інтерконтинентальний чемпіон світу за версіями IBF та WBO Володимир Вірчіс. Звернувся до учасників змагань з побажаннями чесного бою й інтерконтинентальний чемпіон світу з професійного боксу за версією WBA В'ячеслав Узєлков.

За словами олімпійського чемпіона та президента Асоціації спортивної боротьби України Ельбруса Тедеєва, єдиноборства одночасно гуртують та загартовують молодь. Він зазначив, що наразі грепплінг стрімко увірвався у "сім'ю" професійного спорту. Тому такі змагання важливо не лише проводити, а й висвітлювати, аби у дітей був вибір, яким спортом займатися у майбутньому: "Грепплінг – досить важкий вид спорту. Тому я бажаю тренерам та дітям терпіння, щоб здобувати перемоги й за межами України. Спортивна слава нашої держави у світі завжди була, є та буде".

Член всеукраїнської федерації ADCC Submission fighting Дмитро Зоря додав, що ADCC вважається найпрестижнішою версією грепплінгу у світі – за нею визначаються найсильніші представники різних напрямків грепплінгу, бразильського джиу-джитсу та боротьби submission. Тож організатори докладають максимум зусиль для популяризації цього виду спорту. Цьогоріч київський турнір відвідали спортсмени зі Словаччини, Молдови та Білорусі.

Також учасників змагань привітали діючі чемпіони світових змагань з різних видів єдиноборств, зокрема, боксер Едуард Скавінський (триразовий чемпіон України з боксу, призер та переможець чемпіонатів Європи та численних міжнародних турнірів), тайський боксер Олексій Любченко (чотириразовий чемпіон світу з тайського боксу) та кікбоксер Максим Селіхов (багаторазовий чемпіон України і дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу), який також вказав на важливість подібних змагань для молоді: "Такі події є міцним фундаментом для формування людських якостей і цінностей. Адже освічена, сильна та здорова молодь – майбутнє нашої нації та світу в цілому".

Цю думку підтримав і представник ГО "Традиція і порядок" Крістіан Ударов. Він зазначив, що подібні спортивні заходи є вкрай важливими для молодих українців, оскільки сприяють пропаганді здорового способу життя та патріотичному вихованню, яким важливо займатися змалку – це майбутнє України.

Зауважимо, що організатором турніру за підтримки АТ "Київметробуд" традиційно стало Українське представництво ADCC Submission Fighting – ADCC Ukraine. Також партнером та організатором турніру стала ГО "Традиція і Порядок", діяльність якої спрямована на виховання патріотично сильної молоді. Інформаційне агентство ASPI news виступило генеральним медіапартнером турніру.

Змагання з грепплінгу ADCC KYIV OPEN 2021: дивіться відео