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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Зірки проти папараці"

09:59, 27 березня 2009 231

Вони не бачили, що їх фотографують.

Під час проведення українського тижня моди, де провідні дизайнери демонстрували покази сезону осінь-зима 2009/2010, ці фотографи спостерігали за процесом із середини. П’ятеро сміливих папараці були скрізь: на показах, за лаштунками, у залі, де збирались імениті гості.Олександр Паламарчук (фотограф, ініціатор виставки): "Ми так непомітно! Дуже часто, так само як я зараз, давали інтерв'ю, а я ось тут ось на плече поклав камеру, швиденько клацнув, і все, втік. І вони навіть не помічали, що відбулося. Ось результат."За словами фотографів проекту, справжня суть людини виявляється тоді, коли вона не бачить, що її фотографують. Адже перед об’єктивами фото та відеокамер зірка стає зовсім іншою - не такою, якою її звикли бачити. Одні з гостей експозиції, - група "D.Lemma", - також знайшли себе на фотографіях. Музиканти зізналися, що також люблять фотографувати. Група D.Lemma (учасники колективу): "Ми постійно цим займаємося. Де б ми не були, куди б ми не їздили, які б це не були гастролі - у нас з собою є фотоапарат. І ми постійно один одного фоткаємо. При чому, в несподіваних ситуаціях. Так, і якби ці фотографії потрапили хоч би кудись, то папараці відкрили б папараці-2, тому що вони б там вистачило на багато."Деякі роботи були представлені у вигляді колажу, бо, на думку творців акції, не можна було залишити без уваги не штучні, а справжні емоції наших зірок.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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