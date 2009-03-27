Зіркове всиновлення

Мадонна - Анджеліна Джолі: хто кого?

Поп-королева вирішила позмагатися з голлівудською акторкою в любові до дітей із бідних африканських країн. Мадонна подала заявку на всиновлення другої дитини з Малаві. Вже цими вихідними Мадонна планує відвідати Малаві, а в понеділок відбудеться судове засідання, на якому вирішуватимуть легітимність і можливість такого кроку взагалі.Нагадаємо, в співачки вже є син Девід, якого вона всиновила 2007 року. Тоді Мадонні та її колишньому чоловікові Ґаю Річі вдалось обійти закон Малаві, що дозволяє всиновлення дітей лише громадянам цієї країни. Цього разу співачці може бути важче отримати дозвіл на всиновлення дитини, адже після розлучення вона офіційно вважається матір’ю-одиначкою. Додамо, співачка виховує вже трьох дітей - доньку Лурдес, сина від Річі Роко та всиновленого малавійського хлопчика Девіда. Після розлучення з режисером опіку над дітьми суд віддав Мадонні, тож усі троє залишилися з матір’ю.