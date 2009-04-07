Зіркові фото

Сьорен Солкер фотографував U2, Вайнхаус, Oasis і багатьох інших.

U2, Том Джонс, Oasis - та чимало інших "зіркових" облич цими вихідними можна було побачити під одним дахом в одній із мистецьких галерей Копенгагена. У місті стартувала зіркова експозиція фотографа Сьорена Солкера. На огляд автор виставив понад 3 сотні знімків, зроблені за останні 10 років. Усі ці світлини, певен Солкер, відкриють світові улюблених героїв з іншого - інтимнішого боку.Сьорен Солкер (фотограф): "Коли працюєш із такими зірками як Пол Маккартні, Мадонна, U2, Емі Вайнхаус, то не перестаєш дивуватися, наскільки вони можуть бути нормальними. Саме це вразило мене найбільше, наскільки всі ми просто люди - подеколи навіть дуже приємні. Взагалі, було дуже цікаво заглянути під маску кожному й кожній із цих знаменитостей".Не нехтує фотограф і молодими іменами, такими як Даффі, та більш "не форматними"зірками як то Дейв Ґрол чи Том Джонс. Пощастило Сьорену увіковічнити на плівці й одну з найскандальніших зірок британської сцени Емі Вайнхаус. Каже, співачка мінялася на очах: сум змінювала то на радість, то на гнів. На власні очі побачити все це можна до двадцять шостого квітня в Копенгагені. Пізніше виставка помандрує до Лондона та Пекіна.