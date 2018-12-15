Зірковий боксер зізнався, що боїться битися з Ломаченком

Майкі Гарсія розповів про те, чи хотів би він стати наступним суперником українського чемпіона Василя Ломаченка.

Майкі Гарсія розповів в коментарі каналу FightHype на YouTube, що не хоче цього бою, обгрунтувавши це тим, що Ломаченко занадто швидкий для нього і по ньому буде складно потрапити.

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Не хочу бою з Ломаченком. Думаю, він швидше, я не зможу його дістати. Не можу боксувати з ним,

– сказав Гарсія.

Зазначимо, що зараз Гарсія має в своєму активі 39 перемог (30 нокаутів) у 39 поєдинках. Що стосується Ломаченка, то він провів 13 боїв, у яких здобув 12 перемог (9 нокаутів).

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі в двох версіях – WBA і WBO. Цікаво, що пуерториканець став першим суперником Василя з 2014 року, який зумів протриматися з ним увесь бій.

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