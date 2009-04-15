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Зірку Гаррісону!

17:47, 15 квітня 2009 257

Легендарному "бітлу" Джорджу Гаррісону посмертно дали зірку на голлівудській Алеї слави.

На урочисту церемонію приїхала вдова Гаррісона -Олівія, Пол Маккартні, Том Хенкс, Ерік Айдл та інші. Не зміг приїхати на церемонію відкриття зірки Рінґо Старр. Олівія Гаррісон (вдова Джорджа Гаррісона): "У нас у всіх - свої почуття до Джорджа, адже він був дуже глибокою людиною. Щойно ти його зустрічав, то не міг стриматися, щоб не заглибитись у його світ. Він також завжди хотів зазирнути у світ іншої людини. Для мене він був прекрасним, містичним чоловіком, який жив у матеріальному світі. Гадаю, я скажу за всіх, що з плином часу ми все більше відкриваємо для себе Джорджа, бачимо, як глибоко він у наших серцях. Дякую всім. Джордже, цей день - для тебе!" Гаррісон уже має одну зірку на Алеї слави, щоправда не особисту. Разом із іншими учасниками Beatles його ім’я вписане в спільну, присвячену гуртові. А до цього часу лише Джон Леннон мав окрему відзнаку у Голівуді. Нагадаємо, Джордж Гаррісон помер 2001 року від раку.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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