Про це повідомили в коментарі 24 каналу в прокуратурі Дніпропетровщини. Наразі зловмисника вже оголосили в розшук.

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У липні чоловікові змінили запобіжний захід – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Але згодом прокурор дізнався, що обвинувачений порушував встановлені правила.

Тому суд попросили знову змінити запобіжний захід на тримання в СІЗО. Коли 8 вересня відбулося відповідне засідання, зловмисник просто втік. Який чином він так легко пошкодив спецпристрій – наразі невідомо.



Браслет, який зірвав утікач із дніпровського суду / Фото телеграму Днепр оперативный

Що було відомо раніше

Чоловік зірвав браслет на вулиці Електричній.

Поліцейські знайшли пристрій навпроти будівлі лівобережної окружної прокуратури.

Вони обшукали всі місця, де утікач міг переховуватися.

Але його вже не було та справою почали займатися слідчі.

Що загрожує втікачу

Чоловіка судять за статтями про незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне позбавлення волі людини, тому йому "світить" чималий термін. Якщо зловмисника знайдуть і зможуть довести вину, то за однією статтею йому загрожує до 8 років в‘язниці, а за іншою – до 5.