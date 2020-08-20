Моторошне зіткнення суден у Китаї: 14 людей зникли безвісти – фото, відео
На річці Янцзи у Китаї нафтовий танкер з 3 тисячами тонн бензину зіткнувся з баржею. Через моторошну аварію 14 людей зникли безвісти.
Рід час зіткнення танкер загорівся, а баржа потонула. Про це пише видання Shine.
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Відомо, що на двох суднах перебували 17 членів екіпажів. Один з врятованих зараз перебуває в лікарні із переломами та опіками тіла.
Аварія суден на річці Янцзи / Фото АА
Внаслідок зіткнення танкер загорівся / Скриншот з відео
На місці аварії працюють катери, вертольоти та літаки поліції.
Аварія суден на річці Янцзи у Китаї: дивіться відео Splash