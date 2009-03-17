Зізнання Наливайченка

11 мільярдів кубометрів газу, через які "Альфа" нещодавно штурмувала "Нафтогаз України" і справді належать не "РосУкрЕнерго", а саме "Нафтогазу".

Про це під час звіту у парламенті заявив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко.Валентин Наливайченко (голова СБУ): "В наших підземних сховищах є 11 мер куб метрів газу, закачаного корпорацією "РосУкрЕнерго" в 2005-2007 роках. За цивільно-правовою угодою НАК "Нафтогаз" набула права власності на цей газ. В цьому питанні СБУ сприятиме захисту інтересів держави."Наливайченко хотів ще щось додати, але продовжити фразу спікер йому не дав. Втім, оплески бютівців глава СБУ під час звіту заслужив і вдруге, заявивши, що інформація у зверненні Секретаріату Президента про можливу державну зраду прем’єр-міністра Юлії Тимошенко не підтвердилась. Валентин Наливайченко (голова СБУ): "Жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогодні. Твердження, що наводились у зверненні, спростовані."Щоправда в Секретаріаті Президента таким коментарем глави спецслужби здивовані. Мовляв, всі звинувачення у зраді прем’єркою національних інтересів України достатньо обґрунтовані. Так, заступник глави Президентської канцелярії Андрій Кислинський вказав, що йому не відомі істинні мотиви й обставини, які спонукали керівника СБУ уникнути підтвердження обґрунтованості звинувачень на адресу Тимошенко. Тим часом в парламенті продовжували лунати оплески на адресу Наливайченка - черговим приводом овацій стала його заява про подання Президенту проект указу про звільнення Тиберія Дурдинця з посади заступника голови СБУ. БЮТ ще з грудня домагався відсторонення цього посадовця. Проте нинішнім звітом керівника спецслужби лишилися задоволеними лише бютівці. Володимир Литвин (голова Верховної Ради України): "Серйозна, відверта розмова, що ж діється і СБУ, і що робити, чи відбулась така розмова? Не відбулася. Шановні колеги, ви маєте всі право на оплески, маєте право на свої оцінки, відбулось на превеликий жаль чергове випускання пари."Опозиція ж побачила у звіті голови СБУ бажання отримати індульгенцію від уряду для подальшої роботи. Юрій Мірошниченко (народний депутат, фракція "Партії регіонів"): "Просто прийшов голова СБУ і так собі публічно дав обіцянку відданості прем’єр-міністру, публічно про це заявив."Втім, виконати основне бажання БЮТ - звільнити свого першого заступника Валерія Хорошковського Валентин Наливайченко поки не збирається. Він переконаний - Хорошковський - поважна людина, яка перебуває поза політикою.