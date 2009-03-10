Зізнання терористів

П'ятеро в'язнів ГуантАнамо взяли на себе відповідальність за теракти 11 вересня у США.

Як пише New York Times, п’ятеро ув'язнених на американській базі Гуантанамо на Кубі заповнили документи, в яких сказано, що вони висловлюють гордість за скоєне і беруть “повну відповідальність за свої дії, які стали пожертвуванням Богу”. Усіх п'ятьох в’язнів звинувачують по 169 пунктах, головні з яких - підготовка терактів і зв'язки з міжнародною терористичною організацією “Аль-Каїда”.За даними видання, зізнання злочинців передали у Військовий суд 5 березня. Серед тих, хто підписав документи - Халід Шейх Мохаммед, якому раніше вже висували звинувачення в організації терактів 11 вересня 2001 року. У грудні минулого року вже почалися попередні слухання у його справі. Нагадаємо, внаслідок терактів 11 вересня, за офіційними даними, загинуло 2973 людини.