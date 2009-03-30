Злиття і поглинання

Криза вплинула на глобальний ринок злиттів та поглинань.

За даними видання Financial Times, у першому кварталі цього року кількість M&A в світі зменшилась більш ніж на третину порівняно з аналогічним періодом торік. Це сталось незважаючи на те, що компанії збільшили залучення капіталу через додаткову емісію корпоративних облігацій до півтора трлн. дол. Залучені кошти компанії використовували як альтернативу дорожчим і менш доступним банківським кредитам, і водночас не охоче вкладали у купівлю конкурентів. Як наслідок, обсяг ринку злиттів і поглинань впав до 525 млрд. дол., що дорівнює показнику кінця 2004 року.Падіння ринку позначилось на прибутках банків, які заробляли непогані кошти на консалтингових послугах щодо проведення операцій зі злиттів та поглинань. В першому кварталі 2009 року в цьому сегменті прибутки фінустанов впали більш ніж на половину порівняно з минулим роком.Цікаво, що експерти наголошують на сприятливих умовах для буму на ринку M&A у наступному кварталі. Особливо це стосується країн, що розвиваються, там компанії дешевшають не лише через глобальну кризу, але внутрішні фінансові проблеми, зокрема знецінення національних валют. Враховуючи значні зобов’язання гравців ринку перед західними інвесторами, експерти прогнозують збільшення злиттів та поглинань. Однак, сталою проблемою залишається дефіцит коштів серед покупців.