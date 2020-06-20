Рафтинг у Львові: люди пересіли на човни після сильної зливи і затоплення вулиць – відео
Ввечері 20 червня у Львові була сильна злива з грозою. Деякі вулиці добряче затопило. Однак звиклі до постійних дощів львів'яни не розгубились і пересувались на дорогах у човнах.
Що відомо про човни у Львові після зливи
На деяких вулицях через грозу обвалилися дерева, повідомляє "Твоє місто".
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В мікрорайоні Львова Сихів мешканці підготували човен і щойно затопило вулицю пересіли на водний транспорт.
Дивіться відео плаваючих човнів після зливи у Львові:
Ще одне відео "рафтингу" у Львові:
Човни на вулицях Львова після зливи / Фото Varta1