Ввечері 20 червня у Львові була сильна злива з грозою. Деякі вулиці добряче затопило. Однак звиклі до постійних дощів львів'яни не розгубились і пересувались на дорогах у човнах.

Що відомо про човни у Львові після зливи На деяких вулицях через грозу обвалилися дерева, повідомляє "Твоє місто". Актуально Через негоду 179 міст та сіл в Україні знеструмлені В мікрорайоні Львова Сихів мешканці підготували човен і щойно затопило вулицю пересіли на водний транспорт. Дивіться відео плаваючих човнів після зливи у Львові: Ще одне відео "рафтингу" у Львові:

Човни на вулицях Львова після зливи / Фото Varta1