В Одесі пройшла потужна злива з грозою: затоплена Аркадія, автівки у воді – фото, відео / Фото "Думская"

Одесу 12 серпня накрила потужна злива з грозою. Лише кілька хвилин опадів було достатньо, аби перетворити вулиці міста на ріки.