В Одесі пройшла потужна злива з грозою: затоплена Аркадія, автівки у воді – фото, відео
Одесу 12 серпня накрила потужна злива з грозою. Лише кілька хвилин опадів було достатньо, аби перетворити вулиці міста на ріки.
У мережі місцеві жителі викладають фото та відео негоди, яка захопила місто 12 серпня, повідомляє "Думская".
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Наслідки негоди в Одесі
- Від проливного дощу постраждали Київський та Малиновський райони Одеси. Крім того, сильно затопило курортний мікрорайон Аркадія.
- Поблизу аквапарку на сходинках утворився потужний потік води.
- На вулиці Луніна на електромережі впала велика гілка. Тимчасово не курсують тролейбуси №7, 9, 10, 11 і 13.
- Крім того, на 3-й станції Великого Фонтану дерево впало на рейки. Там заблокований проїзд трамвая №17.
- На проїжджій частині вулиці Генуезької сформувалися затори.
- Не впоралася з сильними потоками води і зливова каналізація – переповнений колектор повертав назад залишки опадів.
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Одесу затопило / Фото "Думская"
Потужна злива з грозою пройшла в Одесі: дивіться відео