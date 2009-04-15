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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Злочинів поменшало?

22:17, 15 квітня 2009 259

В Україні знизився загальний рівень злочинності.

За словами генпрокурора Олександра Медведька, кількість злочинів, скоєних з початку року на 5 тисяч менша, ніж у першому кварталі 2008-го. Значно менше стало тяжких та особливо тяжких злочинів, що і дало змогу зафіксувати більше ніж 5-відсоткове падіння рівня злочинності. Водночас за 3 місяці стрімко зросла кількість грабежів та розбоїв. У деяких областях цей показник зріс вдвічі. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко зазначає - половина затриманих по цих справах мають залежність від алкоголю чи наркотиків або раніше вже були засуджені. Відтак, 2009-ий в МВС оголошено роком міліції громадської безпеки. Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "В усіх регіонах країни я зустрічався з особовим складом міліції, дільничних інспекторів міліції і поставлено 4 ключових завдання: повнота реєстрації заяв, друга позиція - відпрацювання контингенту раніше судимих людей, відпрацювання наркозалежних та алкозалежних громадян." Збільшилася і кількість виявлених корупціонерів. До суду з початку року скеровано понад 2,5 тисячі протоколів у справах, пов'язаних саме з корупцією. У 260 з них - фігурують правоохоронці. Водночас в СБУ звертають увагу на корумпованість державних службовців найвищого рангу. Валентин Наливайченко (голова СБУ): "Шановні, там і міністри, і перші заступники міністрів, і так далі порангуванню службовці 1-3 категорії, державні службовці, про інших ми не згадуємо." СБУ пропонує позбавляти посад держслужбовців, справи проти яких скеровано до суду. З таким проханням Служба безпеки має звернутися до Президента та прем’єра.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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