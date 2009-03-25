Злочинців побільшало

З початку року рівень вуличної злочинності в Україні зріс на 12%.

У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, виною всьому економічна криза. У зв`язку зі збільшенням безробіття, амністією і поверненням трудових мігрантів із Західної Європи та Росії багато людей втратили легальні доходи і намагаються здобути гроші в будь-який, навіть незаконний спосіб.Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "В особливо неблагополучні регіони, якою є Донецька область, з 1 квітня буде скеровано додатковий контингент, полк внутрішніх військ, які допомагатимуть місцевим правоохоронним органам збити хвилю вуличної злочинності. В цілому, завдання стоїть таке – не допустити повернення беззаконня 90-х на вулицях України".В інших регіонах боротися із злочинцями у міністерстві збираються збільшивши підрозділи міліції, які перебувають безпосередньо на вулиці. Отже, найближчим часом охороняти українців вийде на третину більше правоохоронців.