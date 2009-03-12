Зловмисників шукають

Зловмисника, який вкинув гранату у вікно санстанції у Києві ще шукають, повідомили у столичній міліції.

До розслідування долучилася Служба безпеки України. Як зазначив голова СБУ Валентин Наливайченко наразі встановлюють походження гранати РГД-5.Валентин Наливайченко (голова Служби безпеки України): "З міліціонерами працюємо з першої хвилини. Залучена спеціальна техніка, це дуже серйозно. Ми з'ясуємо, звідки була граната. Ми вже з міліцією маємо головну версію цієї події. "Нагадаємо, 11 березня невідомий кинув гранату у вікно Державної санітарно-епідеміологічної станції на залізничному транспорті, розташованій по вулиці Фурманова у Києві. Внаслідок вибуху 7 людей зазнали поранень. 4 потерпілих було госпіталізовано. За фактом вибуху порушено кримінальну справу.