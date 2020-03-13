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      Зменшення залежності від РФ: Україна домовилася зі США про постачання газу

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      Україна домовилася зі США про постачання газу / 5.ua

      Уряди Сполучених Штатів та України домовилися про постачання в Україну скрапленого газу через термінали в Польщі. Обсяг – 6 – 8 мільярдів метрів кубічних щорічно.

      Про результати домовленості України та США повідомив заступник міністра енергетики Костянтин Чижик, пише Інтерфакс-Україна.

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      Уряди домовилися про постачання скрапленого газу через термінали в Польщі обсягом 6 – 8 мільярдів метрів кубічних щорічно з подальшим його транспортуванням до європейських країн,
      – зазначив Чижик.

      Що відомо про проєкт та його реалізацію

      • Здійснюватиметься через хаб на базі українських підземних сховищ. За словами Чижика, США готові були підписати меморандум з конкретними цифрами та зобов'язаннями. Однак час на відпрацювання всіх питань потрібен Україні.
      • Оператором будуть або "Магістральні газопроводи України", або "Нафтогаз". Однак зважаючи на важливість проєкту, його реалізація проходитиме під патронатом президента Володимира Зеленського.
      • За словами Чижика, постачання газу зі США дозволить посилити енергетичну і геополітичну незалежність країн Європи від Росії. Крім того, проєкт матиме великий економічний ефект. А Україна буде не просто хабом, куди надходитиме газ, щоб потім розійтися по Європі. "Мова йде про входження України як держави в капітал всього ланцюжка: від видобутку газу в США до його продажу в Європу ", – додав заступник міністра.
      • У Міністерстві енергетики повідомили також, що для запуску проєкту потрібно від двох до трьох років. Оскільки наразі можливості польської сторони для прийняття газу є обмеженими. "Зараз польський маршрут дозволяє транспортувати до 2 мільярди метрів кубічних газу Необхідна реконструкція та продовження газопроводу з польської сторони", – пояснив Чижик.

      Зверніть увагу! Раніше ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, що Кабінет Міністрів веде переговори зі Сполученими Штатами про укладання довгострокового газового контракту. 

      Що таке скраплений природний газ? Природний вуглеводневий газ, який за нормальних температури й тиску навколишнього середовища перебуває в газоподібному стані. Однак за дуже низької температури переходить у рідинний стан, що полегшує його зберігання і перевезення. На терміналах приймання зрідженого газу реалізується його регазифікація.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Володимир Зеленський Нафтогаз Новини Польщі Європа Новини Росії Новини США Газ Новини України
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