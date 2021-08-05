Служба безпеки України 5 серпня викрила злочинне угруповання, яке, за версією слідства, шляхом рекету щомісяця отримувало понад мільйон гривень. Про це повідомило видання, посилаючись на поінформоване джерело.

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За версією, яку озвучило анонімне джерело, мовиться – "протягом щонайменше 3 років" угруповання "кошмарило" заклади охорони здоров'я та підприємців, які надають ритуальні послуги на території Харківської області.

Очільниками угруповання правоохоронці вважають:

27-річного вихідця з групи футбольних фанатів "Harkiv Hooligans"/"Kharkov City Patriots" та одного з лідерів місцевого осередку "Нацкорпусу" Сергія Величка ("Чілі"/"Чилли-Вилли");

та 31-річного учасника "азовського руху", співзасновника охоронної фірми "Корпус" Артема Мошенського.



Сергій Величко (ліворуч) та Артем Мошенський / Фото Detective-info

Наприкінці червня у Мошенського стріляли невідомі. Тоді куля зачепила спинний мозок. Писали, що Мошенський неофіційно служив у "Східному корпусі". Чоловіка згодом лікували в Ізраїлі.

Величко належить до групи харківських фанатів. У 2017 році "Українська правда" згадувала його прізвище як одного з учасників масових акцій. Тоді фанати не заперечували своєї провини та називали причиною "провокацію вболівальників суперника" та "недоліки організації фіналу".

У 2020 році він фігурував в історії зі стріляниною. Видання "Укрінформ" писало, що він підтверджував свою участь в "розбірках" зі стріляниною і вибухом гранати. Тоді мовилось, що це трапилось через "фінансове питання" біля Будинку дитини у Харкові.

Угрупованню інкримінують кілька кримінальних епізодів, – анонімне джерело

Співрозмовник видання пояснив, що:

угрупованню на чолі з Мошенський та Величком інкримінують зокрема й вимагання з погрозами застосування насильства, умисним знищенням та пошкодженням транспорту;

силовики 5 серпня здійснили понад 50 обшуків за місцем проживання та в приміщеннях, виявили зброю та боєприпаси.

Ба більше, до складу угруповання правоохоронці зараховують групу осіб. Крім Величко та Мошевського ще 25-річного Олега Скрипку, 36-річного Кирила Крикунова, 39-річного Дмитра Колеснікова, 29-річного Сергія Козлюка, 31-річного Артема Субочева, 24-річного Івана Нікіфорова.

Видання повідомило, що станом на час публікації матеріалу, анонімне джерело підтвердило "факт затримання 7 учасників "азовського ОЗУ", включно із "Чілі"-Величко".

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