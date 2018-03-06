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ЗМІ: Наявність єдиного оператора лотерей виведе ринок з тіні

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ЗМІ: Наявність єдиного оператора лотерей виведе ринок з тіні

Наявність одного оператора лотерей, контрольованого державою, дозволить вивести український лотерейний ринок з тіні та повністю повернути його в законне русло.

Таку думку висловив автор статті "Чиста гра, або перевага лотерейної монополії держави", опублікованої виданням "Деловая столица".

"З різних причин ринок лотерей в Україні наполовину перебуває в тіні. А легальна частина цього виду діяльності переживає зараз свої найгірші часи. І є ще одна проблема, через яку ми всі втрачаємо гроші: тіньовий ринок неможливо врахувати і обкласти податками. Тому наявність одного оператора лотерей, контрольованого державою, дозволить враховувати кожен куплений лотерейний квиток", – наголошується в статті.

Як відомо, оператори проведення державних лотерей зобов'язані отримати ліцензію Мінфіну. У 2017 році Мінфін їх розробив і подав до Кабміну на розгляд, але деякі профільні відомства спершу довго не ставили свою візу під документом і не надавали свої зауваження, а потім, в лютому 2018 року, піддали критиці ряд норм закону замість того, щоб просто його виконати. Крім того, положення лотерейного ринку ускладнюється і тим, що два оператора лотерей – МСЛ та "Патріот", за якими стоять російські акціонери, потрапили до списку санкцій, і їм фактично заборонена будь-яка діяльність і право на отримання ліцензій.

"Як тільки звучить слово "монополія", відразу виникають погані асоціації. Але монополія держави на організацію лотерей продиктована трьома факторами, які потрібно враховувати. Лотереї повинні бути серйозно захищені від різного роду шахрайства і фіктивних підприємств. Присутність на ринку держави як монополіста на увазі має на увазі простий факт: якщо оператор лотереї не державний чи без ліцензії, значить, це шахрай, і значить, грати тут не варто", – підкреслюється в матеріалі.

Автор статті зазначає, що лотерея в усьому світі проводиться з урахуванням захисту інтересів гравців, суспільства і місцевих громад. Якщо діяльність учасників конкурентного ринку спрямована на отримання прибутку, то метою одного оператора лотерей під контролем держави є обмеження азарту гравців, контроль за неможливістю доступу до гри незаможного населення, неповнолітніх, інших людей, які не в змозі контролювати свої витрати. Тобто, в основі діяльності державної монополії знаходиться відповідальна гра.

Крім того, значна частина прибутку від проведення лотереї при монопольній моделі спрямовується до бюджетів різних рівнів у вигляді податкових відрахувань або на соціальні цілі, наприклад підтримку культури або освіти, у вигляді прямого фінансування.

"Простота цих принципів давно оцінена в багатьох країнах світу, де немає шахрайства, де перевірити наявність ліцензії легко, де компанії без ліцензії не працюють і де виплата виграшу безумовна. Можливо, Україні теж не варто боятися монополій? Яку б країну Європи ми не взяли за приклад для наслідування, ми виявимо, що в 90% випадків там один лотерейний оператор", – резюмує автор матеріалу.

Як повідомлялося в ЗМІ, вже найближчим часом Кабінет міністрів має намір затвердити ліцензійні умови для учасників лотерейного бізнесу в Україні, які врегулюють ринок та встановлять чіткі правила діяльності.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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