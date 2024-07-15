В етері 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав, що ці зміни означатимуть для України.

Дивіться також "Україні потрібно 100 мільярдів, ППО і членство в НАТО": інтерв'ю з главою Міноборони Естонії

Які позитивні зміни чекають на Україну

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки – це одна із чотирьох найвищих посад в Євросоюзі. Таке потужне рішення визнає ефективну роботу Каллас на посаді прем'єр-міністра Естонії.

Я думаю, що взаємозв'язок України з Естонією покращуватиметься, водночас ми отримаємо потужніші позиції на рівні Євросоюзу,

– зазначив Буряченко.

За його словами, Каллас рішуче налаштована на те, щоб допомагати Україні у боротьбі за власну незалежність, тому для нас це серйозна гарантія, що на дипломатичному міжнародному рівні Європейський Союз продовжить зближення з Україною.

Зокрема, колишня прем'єрка Естонії заявляла, що Україна зможе здобути перемогу у війні, якщо всі країни НАТО виділять 0,25% свого ВВП на допомогу.

Також вона була першим європейським політиком, який запропонував ввести повне ембарго на експорт та імпорт товарів з та в Росію.

Враховуючи нові політичні можливості, Каллас може пролобіювати на найвищому європейському рівні реалізацію своєї ініціативи,

– додав політолог.

На його думку, це дійсно те, що може змінити правила гри й примусити Росію прийняти умови своєї капітуляції.