Зміна влади

Навіть погода може повпливати на політичну ситуацію у країні.

Так сталося в острівній державі - Тайвань. Ураган “Моракот” відправив у відставку прем’єр-міністра Тайваню Лю Чжаосюаня. Глава уряду подав у відставку, мотивувавши своє рішення помилками, допущеними владою під час ліквідації наслідків тайфуну.Зазначимо, буревій налетів на Тайвань 8 серпня, і став найпотужнішим тайфуном на острові за останні півстоліття. Жертвами стихії стали близько півтисячі осіб. Тайфун завдав збитків острову майже на 400 мільйонів доларів. Після руйнувань на владу острова посипалися звинувачення у повільності ліквідації наслідків тайфуну та недостатню допомогу населенню. Глава адміністрації Тайваню Ма Інцзю вже призначив на посаду глави уряду генерального секретаря правлячої партії У Ден І.