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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Зміна влади

      Фінансові ринки 201

      Навіть погода може повпливати на політичну ситуацію у країні.

      Так сталося в острівній державі - Тайвань. Ураган “Моракот” відправив у відставку прем’єр-міністра Тайваню Лю Чжаосюаня. Глава уряду подав у відставку, мотивувавши своє рішення помилками, допущеними владою під час ліквідації наслідків тайфуну.Зазначимо, буревій налетів на Тайвань 8 серпня, і став найпотужнішим тайфуном на острові за останні півстоліття. Жертвами стихії стали близько півтисячі осіб. Тайфун завдав збитків острову майже на 400 мільйонів доларів. Після руйнувань на владу острова посипалися звинувачення у повільності ліквідації наслідків тайфуну та недостатню допомогу населенню. Глава адміністрації Тайваню Ма Інцзю вже призначив на посаду глави уряду генерального секретаря правлячої партії У Ден І.
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      Новини за 8 вересня 2009
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