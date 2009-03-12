Зміна влади

У Латвії з наслідками кризи боротиметься вже нова влада.

Латвійський Сейм у четвер затвердив новий кабінет міністрів, сформований представником партії “Новий час” Валдісом Домбровскісом. Після тривалих дебатів за новий уряд проголосували 67 народних обранців, проти - висловився 21 депутат. В новому уряді на чолі з Домбровскісом будуть працювати представники п’яти партій: колишніх опозиційних - “Новий час” та “Громадянський союз”, а також чільники тих політичних сил, які входили до попередньої правлячої коаліції - Народної партії, Союзу зелених та християн, а також об’єднання “Вітчизна та свобода” з рухом за національну незалежність Латвії.Нова коаліція представлена в Сеймі 64 мандатами. Всього в латвійському парламенті - 100 депутатів. Зазначимо, кандидатуру Домбровскіса на посаду глави уряду висунув президент Латвії Валдіс Затлерс, після того, як 20 лютого у відставку подав колишній прем’єр Іварс Годманіс. Відставка Годманіса була пов’язана з сильним економічним спадом, який в Латвії перевищив показники усіх решти країн-членів ЄС. На тлі складної економічної ситуації у січні в Ризі відбулися масові безлади, учасники яких вимагали відставки уряду та розпуску Сейму.