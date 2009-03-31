Зміни до конституції

Народні депутати доволі гостинні.

У вівторок до візиту президента готувались завчасно: малювали плакати та акуратно розвішували їх по всій залі. Самі ж потім і фотографували їх напам’ять. Зміст написів на плакатах давав підстави вважати, що слухати гаранта як поважну особу - ніхто і не думав.Президент же прийшов до депутатів з серйозними намірами. Запропонував обранцям свій проект змін до конституції. За задумом гаранта, в Україні має бути двопалатний парламент та більш самостійний уряд.Віктор Ющенко (Президент України): "Кабінет міністрів повинен отримати самостійність. Саме уряд має бути відповідальним за забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики. Дуалізм виконавчої влади має бути накінець-то подоланий".Ініціатива гаранта викликала шквал обурень в сесійній залі. Обранці кажуть, нові палати нині не на часі.Микола Томенко (заступник голови верховної ради, фракція БЮТ): "Складається враження, що всі президенти України, а їх за сучасної доби було 3 і 2 точно із них коли виникали якісь проблеми, згадували про другу палату. Мені здається, о це поганий симптом. Друзі, давайте ці палати залишимо для себе і будемо думати, як робити функціональним уряд, парламенті разом працювати".Віктор Янукович (лідер фракції партії регіонів): "Після певного часу подолання кризових явищ в економіці, після реформи місцевого самоврядування, після реформи судової системи, тільки тоді після цього можна підходити до розгляду цього питання. Україна ще цей шлях не пройшла".У законопроекті змін до конституції Ющенко пропонує і свою дату виборів президента - 17 січня 2010 року. А власне зміни до основного закону мали б прийматись на референдумі вже цьогоріч. На його проведення Глава держави пропонує раді виділити 450 мільйонів гривень.