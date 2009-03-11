Землі загрожує новий потоп.

Учасники міжнародного конгресу, присвяченого змінам клімату Землі, який відкрився у Данії, б'ють на сполох. На основі останніх досліджень вчені дійшли висновку, що рівень світового океану піднімається надшвидкими темпами. Зокрема до 2100 року вода у океанах може піднятися на 1 метр. Як наслідок близько 600 мільйонів мешканців планети втратять територію для проживання. Причиною такого катаклізму планетарного масштабу вчені називають глобальне потепління та парникові гази.Конгрес у Копенгагені стартував напередодні 15-ої конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміни клімату, яка повинна відбутися в грудні цього року в Данії. Очікується, що країни-учасники Конвенції підпишуть нові домовленості, які зможуть замінити Кіотський протокол, термін дії якого спливає у 2012 році.Одночасно з початком конгресу у датській столиці в Брюсселі навпроти будівлі Європарламенту близько сотні активістів руху "Грінпіс" організували акцію за збереження навколишнього середовища. Учасники пікету закликали парламентарів приділити більше уваги проблемам зміни клімату та глобального потепління. Особливо радикальні активісти прикували себе до огорожі. Поліція затримала декілька десятків найагресивніших протестувальників.