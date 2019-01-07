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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Зміни на ринку послуг обміну валют: важлива інформація від Нацбанку

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      Новини валютного ринку
      Новини валютного ринку / Фото з відкритих джерел

      Купувати і продавати іноземну валюту відтепер українці матимуть змогу не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях.

      Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

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      Оператори поштового зв'язку – як державні, так і приватні – зможуть отримувати від НБУ ліцензії на здійснення валютних операцій за умов дотримання певних вимог.

      Тобто, мережа оператора поштового зв'язку повинна містити щонайменше 50 структурних підрозділів, які, до того ж, повинні бути розташовані у половині областей України. Також пошукач ліцензії зобов'язаний показувати дохід, у якому не менше, ніж 50% – частка від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Окремою вимогою є відповідність ділової репутації юридичної особи, її керівників та власників.

      Загалом, Нацбанк пом'якшив умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі готівковою валютою небанківським фінансовим установам.

      До слова, раніше 24 канал писав, що з 1 січня 2019 року вступили в дію нові правила валютно-обмінних операцій: тепер банки можуть оформлювати електронні квитанції, зберігати відповідні документи в електронній формі, а також проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої.

      Джерело: 24 Канал
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