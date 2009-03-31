Зміни в Fortis

Бельгійсько-голландська фінансова компанія Fortis має намір зосередитися на страховому бізнесі.

Таке рішення вона прийняла після того, як минулого року через численні списання активів втратила 28 млрд. євро. Повідомляє Reuters.Керівництво Fortis заявило, що криза змушує його шукати різні варіанти розширення бізнесу і розглядати все можливі варіанти для поглинання. Детальніше про реструктуризацію Fortis акціонери компанії поговорять на зібраннях 8 і 9 квітня.Нагадаємо, великі збитки Fortis за підсумками минулого року пов'язані з продажем банківських підрозділів урядам Бельгії та Нідерландів. Тоді ж бельгійський уряд домовився з французьким банком BNP Paribas про продаж 75% акцій банку Fortis, однак у лютому цього року акціонери заблокували цю угоду. Зараз в неї внесли деякі поправки і висунуть на повторний розгляд акціонерами 8 і 9 квітня.