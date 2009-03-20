Зміни в кабміні

Кадрові зміни залишаються висіти в повітрі.

У п’ятницю Верховна Рада не розглядала кадрові призначення до уряду, а також на голів Фонду держмайна Антимонопольного комітету. Причина всьому - невизначеність коаліції стосовно кандидатур міністрів. Зокрема, фракція БЮТ ще не остаточно визначилась у своєму ставленні до Олега Шамшура - президентського кандидата на міністерство закордонних справ. Сумніви у "бютівців" виникають також стосовно кандидатури міністра фінансів. Саме через невизначеність коаліції, і БЮТу зокрема, призначення нових міністрів відтермінували. Втім, наступного тижня пропрем’єрська фракція пообіцяла привести свої думки до ладу.Та навіть, якщо з кандидатурами визначаться, колізії можуть виникнути стосовно голосування. Як заявив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко, блок Тимошенко наполягатиме на пакетному голосуванні за кадрові призначення, адже вважають такий варіант прозорішим. Втім, це суперечить попереднім домовленостям, адже напередодні коаліціянти пообіцяли - жодних пакетних голосувань. Як би там не було, але до кадрового питання нардепи повернуться аж через тиждень - 31 березня.