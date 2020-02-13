Які переваги зміцнення гривні: пояснення НБУ
Високий курс гривні відносно іноземних валют дозволить знизити ставки за кредитами та стимулювати зростання економіки.
Заступник голови НБУ Олег Чурій пояснив, що високий курс гривні сприяє зниженню інфляції та призводить до падіння облікової ставки та ставок за кредитами, повідомляє УНІАН. Низькі кредитні ставки стимулюють розвиток економіки.
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Це дуже важливо для довіри до національної валюти. Якщо немає довіри до національної валюти, процентні ставки завжди будуть дуже високими,
– додав він.
Загалом у 2020 році НБУ очікує, що на український фінансовий ринок вийде декілька міжнародних банків для того, аби торгувати валютою та цінними паперами.
За розрахунками Рахункової палати, зміцнення гривні призвело до недоотримання державою 2,3 мільярда гривень доходів у перший місяць 2020 року.
Довідка. За січень 2020 року державний бюджет було недовиконано приблизно на чверть за доходами. Цьому сприяв занизький курс валют, який вплинув на надходження від імпорту. Більше – тут.
Що відбувається з курсом валют
Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.
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Зміцнення пояснюють так:
- зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
- високим врожаєм зернових;
- низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.
Однак вже на початку 2020 року курс перейшов до падіння. У НБУ пояснювали, що курс гривні на початок 2020 року почав падати через сезонні фактори. На початку року імпорт переважає над експортом.
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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу