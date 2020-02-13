Які переваги зміцнення гривні: пояснення НБУ

Високий курс гривні відносно іноземних валют дозволить знизити ставки за кредитами та стимулювати зростання економіки.

Заступник голови НБУ Олег Чурій пояснив, що високий курс гривні сприяє зниженню інфляції та призводить до падіння облікової ставки та ставок за кредитами, повідомляє УНІАН. Низькі кредитні ставки стимулюють розвиток економіки.

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Це дуже важливо для довіри до національної валюти. Якщо немає довіри до національної валюти, процентні ставки завжди будуть дуже високими,

– додав він.

Загалом у 2020 році НБУ очікує, що на український фінансовий ринок вийде декілька міжнародних банків для того, аби торгувати валютою та цінними паперами.

За розрахунками Рахункової палати, зміцнення гривні призвело до недоотримання державою 2,3 мільярда гривень доходів у перший місяць 2020 року.

Довідка. За січень 2020 року державний бюджет було недовиконано приблизно на чверть за доходами. Цьому сприяв занизький курс валют, який вплинув на надходження від імпорту. Більше – тут.