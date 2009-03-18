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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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“Знаменитість на день”

15:20, 18 березня 2009 250

Зграя папараці, що слідкує за кожним твоїм кроком та засліплює фотоспалахами, - ось ціна, яку знаменитості платять за славу.

Тепер усі плюси та мінуси такої медіа-уваги можете зазнати й ви.Компанії на кшталт "Знаменитість на день" наймуть людей із фотокамерами, що переслідуватимуть клієнта мінімум півгодини: тим часом як здивовані перехожі гадатимуть: "А хто ж - ця зірка?"Алішія Кварлз (редакторка відділу розважальних новин Associated Press): “Відчуття, власне, - вражаючі. Адреналін, увага до тебе: всі кричать твоє ім'я, спалахи фотоапаратів. І мені подобається той факт, що всі - дивляться”.Стеф Сабеллі (акторка): “Я - акторка. Тому мене іноді викликає "Знаменитість на день", якщо потрібно акторку для будь-якої ролі: "піарщиці" чи фотографа чи кого-завгодно”.Можна навіть заповнити спеціальний формуляр і вказати, які саме фрази уявні папараці викрикуватимуть вам як зірці. Коштує таке задоволення не мало не багато - 729доларів 99 центів.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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