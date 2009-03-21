19:15
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

“Знамення”

15:01, 21 березня 2009 249

Незабаром на екранах новий науково-фантастичний трилер від Алекса Прояса

“Знамення”, новий науково-фантастичний трилер від автора таких шедеврів американського кіномистецтва як "Парк Юрського періоду-4" та "Я, робот", зможе полоскотати нерви, мабуть, кожному фаталісту на землі. Масштабні авіа-, гео-, авто- та інші катастрофи... Наша доля вже давно написана і від неї не втекти, запевняє режисер Алекс Прояс.Алекс Прояс (режисер): “Мені до вподоби працювати у подібних жанрах, заходити туди, де не була нога жодного режисера. Знаєте, такі стрічки глядачі зазвичай називають "фільмами-катастрофами". Проте, я сподіваюся, що цього разу мені вдалося зняти щось значно масштабніше”.Сам же сюжет стрічки, мабуть, настільки класичний, що до нього майже ніколи не зверталися голлівудські продюсери. Так звана “часова капсула”, яку півстоліття тому закопали у дворі школи колишні учні містить послання: малюнки на тему “що трапиться на планеті в наступні 50 років”. І хто б міг подумати, що серед дитячої писанини може бути пророчий лист, який вказує в арифметичному порядку на усі катастрофи на планеті. Одну із головних ролей у фільмі виконав Ніколас Кейдж. Актор, який втомився від стрілянини на екрані, розповів на камеру, що із задоволенням погодився взяти участь у такому екстраординарному кіно-проекті.Ніколас Кейдж (актор): “Мій персонаж - батько-одинак. А я віддавна хотів спробувати зіграти таку роль. До того ж це прийшло до мене якраз у період моєї кар`єри, коли я перестав захоплюватися бойовиками. Чесно кажучи, мені просто набридло убивати людей на екрані. Тож, я почав шукати шляхів як розважити людей без зайвого насилля”.Окрім Кейджа у фільмі також можна побачити й Роуз Бірн, зірку з десятка успішних фільмів, від "Зоряних Воєн" 2002 року до минулорічної драми "Ніжний Кіготь".Роуз Бірн (акторка): “Я б сказала, що це "надприродній трилер". Він неначе поєднує науку та паранормальне. Така собі історія про незвичні події, переказана від імені професора, якого ця інформація неабияк збентежила”.Та попри дещо класичну сюжетну лінію, стрічці не бракує надзвичайно якісних спецефектів та складних каскадерських трюків, за які, каже Кейдж, йому особисто довелося нести відповідальність.Ніколас Кейдж (актор): “Було надзвичайно складно фільмувати авіакатастрофу, адже усі ці люди й справді горіли. А зняти усе слід було з одного дубля. І хоча підпалювали лише професійних каскадерів, у мене постійно було враження ніби я відповідаю за цих людей особисто. Тож, мені не доводилося грати. Все було насправді. Я дійсно переживав за них”.Саме персонажам Кейджа та Бірн судилося розгадати таємничий код. Проте, чи все так просто як здається. Чи можливо змінити долю, написану півстоліття тому маленьким хлопчиком? Дізнатися це український глядач зможе вже незабаром. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 21 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
206
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 555
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1914
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1616
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
267
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук