Незабаром на екранах новий науково-фантастичний трилер від Алекса Прояса

“Знамення”, новий науково-фантастичний трилер від автора таких шедеврів американського кіномистецтва як "Парк Юрського періоду-4" та "Я, робот", зможе полоскотати нерви, мабуть, кожному фаталісту на землі. Масштабні авіа-, гео-, авто- та інші катастрофи... Наша доля вже давно написана і від неї не втекти, запевняє режисер Алекс Прояс.Алекс Прояс (режисер): “Мені до вподоби працювати у подібних жанрах, заходити туди, де не була нога жодного режисера. Знаєте, такі стрічки глядачі зазвичай називають "фільмами-катастрофами". Проте, я сподіваюся, що цього разу мені вдалося зняти щось значно масштабніше”.Сам же сюжет стрічки, мабуть, настільки класичний, що до нього майже ніколи не зверталися голлівудські продюсери. Так звана “часова капсула”, яку півстоліття тому закопали у дворі школи колишні учні містить послання: малюнки на тему “що трапиться на планеті в наступні 50 років”. І хто б міг подумати, що серед дитячої писанини може бути пророчий лист, який вказує в арифметичному порядку на усі катастрофи на планеті. Одну із головних ролей у фільмі виконав Ніколас Кейдж. Актор, який втомився від стрілянини на екрані, розповів на камеру, що із задоволенням погодився взяти участь у такому екстраординарному кіно-проекті.Ніколас Кейдж (актор): “Мій персонаж - батько-одинак. А я віддавна хотів спробувати зіграти таку роль. До того ж це прийшло до мене якраз у період моєї кар`єри, коли я перестав захоплюватися бойовиками. Чесно кажучи, мені просто набридло убивати людей на екрані. Тож, я почав шукати шляхів як розважити людей без зайвого насилля”.Окрім Кейджа у фільмі також можна побачити й Роуз Бірн, зірку з десятка успішних фільмів, від "Зоряних Воєн" 2002 року до минулорічної драми "Ніжний Кіготь".Роуз Бірн (акторка): “Я б сказала, що це "надприродній трилер". Він неначе поєднує науку та паранормальне. Така собі історія про незвичні події, переказана від імені професора, якого ця інформація неабияк збентежила”.Та попри дещо класичну сюжетну лінію, стрічці не бракує надзвичайно якісних спецефектів та складних каскадерських трюків, за які, каже Кейдж, йому особисто довелося нести відповідальність.Ніколас Кейдж (актор): “Було надзвичайно складно фільмувати авіакатастрофу, адже усі ці люди й справді горіли. А зняти усе слід було з одного дубля. І хоча підпалювали лише професійних каскадерів, у мене постійно було враження ніби я відповідаю за цих людей особисто. Тож, мені не доводилося грати. Все було насправді. Я дійсно переживав за них”.Саме персонажам Кейджа та Бірн судилося розгадати таємничий код. Проте, чи все так просто як здається. Чи можливо змінити долю, написану півстоліття тому маленьким хлопчиком? Дізнатися це український глядач зможе вже незабаром.