Що буде, коли закінчаться числа?

Містична історія "Знамення" зав’язується під час розкопок на території провінційної американської школи. Там знаходять капсулу, закопану багато десятиліть тому. Окрім малюнків з тим, як їх попередники бачили майбутнє, на очі місцевому викладачу Теду Майлзу випадково потрапляє незрозумілий папірець з набором цифр.Після недоспаних ночей та сотень книг з історіями про найрізноманітніші цифри вчитель розуміє - безіменний пророк перерахував на листку дати усіх катастроф на планеті та кількість людей, які мають загинути. Стає зрозуміло - людство у страшній небезпеці. Бажання докопатися до суті приводить Теда до Діани, онучки тої дівчини, яка закопала капсулу. Спочатку жінка ставиться до його ідей та здогадок скептично, але з часом починає пригадувати незвичайні події зі свого дитинства. Поступово загадковий пазл складається докупи і герої розуміють - в них є лише тиждень, за який ще можна щось виправити...Режисер трилеру - Алекс Пройас. В ролях - Ніколас Кейдж, Роуз Брін, Надя Таунсенд, Даніель Картер. Фільм "Знамення" вже в українських кінотеатрах.