Знайдені твори

Працівники СБУ знайшли 11 картин, викрадених раніше з Музею на Житомирщині.

Картини Непийпива, Медвецького, Аракеляна, Чуйкова, Байрамова - не на почесному місці у музеї - а згорнуті у рулони та сховані в одній зі столичних квартир. Служба безпеки України під час спецоперації знайшла частину викрадених з Житомирського музею полотен.Викрадачі переховували 11 картин в орендованій квартирі у Дніпровському районі Києва. Одного з підозрюваних - 35 річного чоловіка затримали, зараз шукають його спільника. Що ж до картин - то наразі фахівці досліджують їх на автентичність, на кількох полонах відсутній підпис автора. Ще одна картина, як передбачають, може належати пензлю Тетяни Яблонської.Музей радянського образотворчого мистецтва імені Буханчука у селі Кмитів Житомирської області пограбували у ніч на 1 лютого цього року. Злочинці викрали 17 полотен відомих художників.