Знайшлася жінка, яку вважали зниклою після пожежі в коледжі Одеси

Одна людина, яку вважали зниклою безвісти під час пожежі в Одеському коледжі на Троїцькій, знайшлась цілою та неушкодженою. Нею виявилась Руслана Нікос.

Про те, що жінка – жива, стало відомо під час наради губернатора Одещини з силовиками, пише "Думська".

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Зауважимо, прізвища Нікос не було в офіційному списку зниклих. Проте, раніше начальник Нацполіції Одещини Олег Бех писав, що правоохоронці розшукують чоловіка на ім'я Руслан Нікос.

"Кому відомий чоловік на ім’я Руслан Нікос, прошу звертатися в штаб, так як він не є учнем і співробітником коледжу. Ми не можемо встановити його особистість", – зазначив поліцейський.

Тепер з'ясувалось, що "зниклим" був не чоловік, а жінка.

Це виявився не чоловік Руслан Нікос, а жінка на ім'я Руслана. З нею все добре,

– зауважує видання.

Наразі у списку зниклих під час пожежі в коледжі залишаються 13 людей. Надвечір 5 грудня під завалами знайшли тіло другої жертви.

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