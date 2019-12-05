Знайшлася жінка, яку вважали зниклою після пожежі в коледжі Одеси
Одна людина, яку вважали зниклою безвісти під час пожежі в Одеському коледжі на Троїцькій, знайшлась цілою та неушкодженою. Нею виявилась Руслана Нікос.
Про те, що жінка – жива, стало відомо під час наради губернатора Одещини з силовиками, пише "Думська".
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Зауважимо, прізвища Нікос не було в офіційному списку зниклих. Проте, раніше начальник Нацполіції Одещини Олег Бех писав, що правоохоронці розшукують чоловіка на ім'я Руслан Нікос.
"Кому відомий чоловік на ім’я Руслан Нікос, прошу звертатися в штаб, так як він не є учнем і співробітником коледжу. Ми не можемо встановити його особистість", – зазначив поліцейський.
Тепер з'ясувалось, що "зниклим" був не чоловік, а жінка.
Це виявився не чоловік Руслан Нікос, а жінка на ім'я Руслана. З нею все добре,
– зауважує видання.
Наразі у списку зниклих під час пожежі в коледжі залишаються 13 людей. Надвечір 5 грудня під завалами знайшли тіло другої жертви.
Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо
- Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
- Загинула 17-річна студентка та ще одна жінка, кількість постраждалих зросла до 29 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Рятувальники продовжують працювати на місці події, адже під завалами можуть бути люди.
- Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.