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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Знайшлася жінка, яку вважали зниклою після пожежі в коледжі Одеси

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      Одна із зниклих після пожежі в Одесі знайшася / dumskaya.net

      Одна людина, яку вважали зниклою безвісти під час пожежі в Одеському коледжі на Троїцькій, знайшлась цілою та неушкодженою. Нею виявилась Руслана Нікос.

      Про те, що жінка – жива, стало відомо під час наради губернатора Одещини з силовиками, пише "Думська".

      Важливо: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси: який стан у потерпілих

      Зауважимо, прізвища Нікос не було в офіційному списку зниклих. Проте, раніше начальник Нацполіції Одещини Олег Бех писав, що правоохоронці розшукують чоловіка на ім'я Руслан Нікос.

      "Кому відомий чоловік на ім’я Руслан Нікос, прошу звертатися в штаб, так як він не є учнем і співробітником коледжу. Ми не можемо встановити його особистість", – зазначив поліцейський.

      Тепер з'ясувалось, що "зниклим" був не чоловік, а жінка.

      Це виявився не чоловік Руслан Нікос, а жінка на ім'я Руслана. З нею все добре,
      – зауважує видання.

      Наразі у списку зниклих під час пожежі в коледжі залишаються 13 людей. Надвечір 5 грудня під завалами знайшли тіло другої жертви.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо

      • Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • Загинула 17-річна студентка та ще одна жінка, кількість постраждалих зросла до 29 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Рятувальники продовжують працювати на місці події, адже під завалами можуть бути люди.
      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.
      Пожежа в коледжі Одеси, 2 жертви: знайшли тіло ще однієї жінки
      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини Одеси
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