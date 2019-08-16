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      Знайшли двійника Зеленського: весела підбірка двійників політиків

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      Володимир Зеленський та його двійник
      Володимир Зеленський та його двійник / Колаж 24 каналу

      Двійника чинного Президента України сфотографували у київському метро.

      Фотографію двійника президента Зеленського опублікував Дмитро Коваленко у Facebook. 

      "Ось він – справжній народний президент. Без кортежів, охорони, мигалок і навіть велосипеда. Простий і скромний гарант Конституції їде в метро на роботу, а ти і далі молися на шоколадного баригу", – написав автор фото. 

      У Київському метрополітені взагалі часто "ловлять" двійників відомих політиків. От, наприклад, у 2015 році знайшли двійника п'ятого Президента України Петра Порошенка:

      Також люди сфотографували двійника прем'єра-втікача Миколи Азарова:

      А ось і сам "Проффесор":

      Любить кататися в метро і двійник президента Росії Володимира Путіна:

      А ось двійників Трампа можна знайти на городі, сфотографувавши бабусю з мотикою. Принаймні іспанка Долорес Лейс Антело так змогла стати популярною в Мережі завдяки своїй впізнаваній зовнішності:

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      Теги: Новини України Курйозні новини Володимир Зеленський Петро Порошенко Метро Новини Києва Дональд Трамп Віктор Янукович Микола Азаров Володимир Путін
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