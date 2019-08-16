Знайшли двійника Зеленського: весела підбірка двійників політиків

Двійника чинного Президента України сфотографували у київському метро.

Фотографію двійника президента Зеленського опублікував Дмитро Коваленко у Facebook.

"Ось він – справжній народний президент. Без кортежів, охорони, мигалок і навіть велосипеда. Простий і скромний гарант Конституції їде в метро на роботу, а ти і далі молися на шоколадного баригу", – написав автор фото.

У Київському метрополітені взагалі часто "ловлять" двійників відомих політиків. От, наприклад, у 2015 році знайшли двійника п'ятого Президента України Петра Порошенка:

Також люди сфотографували двійника прем'єра-втікача Миколи Азарова:

А ось і сам "Проффесор":

Любить кататися в метро і двійник президента Росії Володимира Путіна:

А ось двійників Трампа можна знайти на городі, сфотографувавши бабусю з мотикою. Принаймні іспанка Долорес Лейс Антело так змогла стати популярною в Мережі завдяки своїй впізнаваній зовнішності: