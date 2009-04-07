Знайти убивць

Міліція обіцяє 500 тисяч винагороди за інформацію про нападників.

500 тисяч гривень готові дати харківські правоохоронці за інформацію про нападників, що у четвер ввечері розстріляли 3 інкасаторів. Інцидент, нагадаємо, стався біля відділення "Ощадбанку". Міліція відтворила сценарій розбійного нападу і з’ясувала: зловмисники стріляли зі зброї, яку раніше вилучали по факту іншого убивства.Віктор Развадовський (начальник обласного управління міліції): "Стрільба велась із автомата 2001 року, підтвердила експертиза погиблого міліціонера, погиблого в 2001 році. Це говорить про те, що сьогодні зброя, яка була забрана на місці події 2001 року в руках злочинців. Говорити проте, хто виконує можна зараз. Моя особлива думка, це одна і та сама людина, яка організовує одні і ті самі злочини".Правоохоронці вже склали фотороботи зловмисників. За попередньою інформацію двоє чоловіків були у чорному автомобілі, скоріш за все Toyota Camry. Зловісного вечора, вбивці зникли на двох авто - один з яких інкасаторський. Його згодом знайшли порожнім. Крім трьох убитих на совісті нападників ще жінка - випадкова перехожа, що отримала тяжкі поранення.