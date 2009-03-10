Знецінення активів

Вартість глобальних фінансових активів в 2008 році впала на 50 трлн. дол.

Такі дані оприлюднив Азійський банк розвитку з посиланням на результати власних досліджень. Приблизно п’ята частина від усіх втрат припадає на Азійський регіон за виключенням Японії. Фінансові інституції з цього регіону останніми роками активно виходили на міжнародні ринки і вкладали у нові активи по усьому світу. Втрати Латинської Америки склали понад 2 трлн. дол. Залишок припадає на решту регіонів, однак уточнення в звіті Азійського банку розвитку не надається.Зазначимо, сума на яку за оцінкою фінустанови знецінились глобальні фінансові активи приблизно складає світовий ВВП. Цього року падіння економіки, про яке попереджають всі міжнародні організації, може завершитись черговим обвалом фінансових активів. Експерти банку закликають держави спільно боротися з кризою і в жодному випадку не вдаватись до протекціоністських дій, адже це лише загострить ситуацію.