14:14
11 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Священна мета росіянина. Масштабна крадіжка в Держдумі
Вєсті Кремля
23:06, 10 січня
Вєсті.UA. Український цар Мідас. Незламний Добкін
Вєсті.UA
20:27, 10 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ

12:03, сьогодні 5249 Читать новость на русском
Ірина Чуприна
Ірина Чуприна / Соцмережі

Водійку таксі Ірину Чуприну, яка зникла кілька діб тому, знайшли мертвою. Тіло жінки лежало у річці поблизу Сміли Черкаської області.

Раніше сайт "24" повідомляв, що на Черкащині розшукують таксистку Ірину Чуприну, яка зникла таємничим чином.

Читайте також: У Києві серед білого дня зник молодий хлопець

За інформацією у соцмережах, за деякий час після її зникнення в одній із посадок виявили автомобіль жінки, з якого було вкрадено всі документи, натомість залишилась лише одна куртка.

Як розповіла подруга загиблої, тіло Ірини із численними пораненнями виявили у річці на околиці Сміли напередодні вночі, пише ТСН. Також ЗМІ повідомляють, що у покинутій стічній ямі виявили мобільний телефон таксистки.

Близькі припускають, що таксистку пограбували, оскільки грошей і дорогоцінностей ні в автівці, ні поблизу знайденого тіла не було.

Подруга Ірини додає, що та о 4:00 ранку взяла пасажирів (двоє кремезних високих чоловіків) з Черкас до Сміли, що за 30 кілометрів, а після цього з нею зникнув зв'язок.

Крім того, як переконує вона, камери спостереження зафіксували, що того ж ранку до обласного центру зі Сміли за кермом її машини повертався вже невідомий.

"Ірина працювала таксистом, як кажуть, за покликанням. Вона – дуже сильна за характером людина, вольова. Її поважають колеги та знайомі", – розповіла подруга жінки Ірина Кононенко, передає місцевий телеканал "Вікка".

Нагадаємо, це вже не перший випадок за останній час, коли знаходять мертвими зниклих людей. Найгучніша подія трапилася з правозахисницею Іриною Ноздровською, інформація про зникнення якої з’явилася перед Новим роком, а вже 1 січня її тіло без одягу виявили у річці. Також нещодавно у Києві знайшли мертвою Дану Савенко, яка мала татуювання у вигляді пера на руці та морду кішки на грудях.

Теги: Новини України Кримінальні новини Черкаси Транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головний наш ворог, якому ми можемо програти – це ми самі, українці
сьогодні, 12:00 Головний наш ворог, якому ми можемо програти – це ми самі, українці
Володимир Шередега 882
сьогодні, 11:01 "Дуже погані матусі 2": Різдвяна комедія про нестерпних родичів
Юлія Ліпенцева 817
В Україні заборонили омивач скла, який становить небезпеку для здоров'я
сьогодні, 13:36 В Україні заборонили омивач скла, який становить небезпеку для здоров'я
759
сьогодні, 13:45 "Інтер" і СТБ показували радянські фільми на Новий рік: Нацрада відреагувала
853
Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ
сьогодні, 12:03 Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ
5249
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Кілька авто повністю знищив завал гаражів у Києві: фото, відео
7 вересня 2017 , 10:03
Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці
21 серпня 2017 , 09:02
Бюджет Пенсійного фонду на 2018 рік затверджено зі значним дефіцитом
 сьогодні , 13:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук