Зниклу кілька діб тому таксистку знайшли мертвою на Черкащині, – ЗМІ

Водійку таксі Ірину Чуприну, яка зникла кілька діб тому, знайшли мертвою. Тіло жінки лежало у річці поблизу Сміли Черкаської області.

Раніше сайт "24" повідомляв, що на Черкащині розшукують таксистку Ірину Чуприну, яка зникла таємничим чином.

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За інформацією у соцмережах, за деякий час після її зникнення в одній із посадок виявили автомобіль жінки, з якого було вкрадено всі документи, натомість залишилась лише одна куртка.

Як розповіла подруга загиблої, тіло Ірини із численними пораненнями виявили у річці на околиці Сміли напередодні вночі, пише ТСН. Також ЗМІ повідомляють, що у покинутій стічній ямі виявили мобільний телефон таксистки.

Близькі припускають, що таксистку пограбували, оскільки грошей і дорогоцінностей ні в автівці, ні поблизу знайденого тіла не було.

Подруга Ірини додає, що та о 4:00 ранку взяла пасажирів (двоє кремезних високих чоловіків) з Черкас до Сміли, що за 30 кілометрів, а після цього з нею зникнув зв'язок.

Крім того, як переконує вона, камери спостереження зафіксували, що того ж ранку до обласного центру зі Сміли за кермом її машини повертався вже невідомий.

"Ірина працювала таксистом, як кажуть, за покликанням. Вона – дуже сильна за характером людина, вольова. Її поважають колеги та знайомі", – розповіла подруга жінки Ірина Кононенко, передає місцевий телеканал "Вікка".

Нагадаємо, це вже не перший випадок за останній час, коли знаходять мертвими зниклих людей. Найгучніша подія трапилася з правозахисницею Іриною Ноздровською, інформація про зникнення якої з’явилася перед Новим роком, а вже 1 січня її тіло без одягу виявили у річці. Також нещодавно у Києві знайшли мертвою Дану Савенко, яка мала татуювання у вигляді пера на руці та морду кішки на грудях.