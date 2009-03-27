Знищити Талібан!

Б. Обама пообіцяв знищити “Аль-Каїду” та “Талібан”.

Президент змінився, стратегія - ні. Барак Обама пообіцяв знищити “Аль-Каїду” та “Талібан”. Про це Президент США заявив, представляючи нову афганську стратегію. Глава Білого Дому планує розгромити радикальні угруповання, що діють в Афганістані. Обама наголосив на дестабілізації ситуації в Афганістані і заявив про необхідність припинити діяльність терористів, які є загрозою для США.Як підтвердження своїх слів американський лідер оголосив про посилення контингенту США в гарячій точці. США скерують до Афганістану 4 тисячі військових інструкторів для підготовки афганської армії і сил безпеки. Раніше Обама повідомив про перекидання на афганську територію 17-тисячного підкріплення.Зараз у країні вже перебувають 38 тисяч американських вояків. Глава Білого Дому також запропонував створити нову міжнародну контактну групу із врегулювання ситуації в Афганістані та Пакистані, у яку б увійшли країни НАТО та інші партнери США.