Зниження ставок

Європейський Центробанк знизив базову відсоткову ставку до історичного мінімуму.

На засіданні 5 березня регулятор вирішив знизити ставку з 2 до 1,5 відсотка. Настільки низько показник ще ніколи не опускався з січня 1999 року, тобто з того часу, коли Центробанк почав встановлювати ставки для зони євро.До пом'якшення монетарної політики змушує глобальна економічна криза, яка призвела до багатомільярдних втрат банківської системи Європи, а також до обвалу реального сектору. ВВП зони євро у 4-му кварталі минулого року знизився на 1,5 відсотка, що є найбільшим падінням в історії регіону.У четвер знизити ставку рефінансування вирішив також Банк Англії. Британський регулятор зменшив ставку на таку величину як і Європейський Центробанк, і зараз вона становить половину відсотка. Цікаво, що базовий відсоток у США та Японії вже фактично дорівнює 0.