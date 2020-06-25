У Львівській області перед початком першого тестування Зовнішнього незалежного оцінювання вчителям провели ІФА-тестування. Аналіз провели усім 1645 вчителям, які залучені до процесу.

32 осіб, які пройшли тестування, довелося замінити через хворобу. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Водночас міський голова Львова не зазначив, де саме виявлені ці інфіковані та чи мали вони сиптоми хвороби. Садовий підкреслив: тестування зробили для того, аби вступники не переймалися ймовірністю заразитися COVID-19 від інструкторів та організаторів на ЗНО. У цей час їм варто зосередитися на навчанні.

Наш обов'язок зробити все необхідне, щоб діти думали про навчання, а не хвилювались про небезпеку зараження. Саме тому все організовано чітко за протоколом,

– написав Садовий.

Зазначимо, що тест з математики 25 червня цьогоріч відкриває основну сесію ЗНО. Тестування не скасували попри карантин та нашумілу інформаційну кампанію у ЗМІ щодо цього.



Дати проведення ЗНО у 2020 році / Інфографіка МОН Дати проведення ЗНО у 2020 році / Інфографіка МОН

Сесія Зовнішнього незалежного тестування відбуватиметься за особливих правил, які виставило МОЗ.

Як проводитимуть ЗНО-2020:

Кожен учасник має прийти у своїй захисній масці і сидіти в ній протягом усього тесту.

Абітурієнтів розсадять з дотриманням соціальної дистанції.

Пункти тестування забезпечать масками, халатами, пірометрами та гумовими рукавичками.

Довіз учасників ЗНО до місця проведення тестування є обов'язковим.

Швидких тестів на вході не робитимуть.



Правила проведення ЗНО 2020 під час карантину / Інфографіка 24 каналу