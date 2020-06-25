ЗНО 2020: на Львівщині усіх вчителів протестували на коронавірус, у 32 виявили хворобу
У Львівській області перед початком першого тестування Зовнішнього незалежного оцінювання вчителям провели ІФА-тестування. Аналіз провели усім 1645 вчителям, які залучені до процесу.
32 осіб, які пройшли тестування, довелося замінити через хворобу. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив мер Львова Андрій Садовий.
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Водночас міський голова Львова не зазначив, де саме виявлені ці інфіковані та чи мали вони сиптоми хвороби. Садовий підкреслив: тестування зробили для того, аби вступники не переймалися ймовірністю заразитися COVID-19 від інструкторів та організаторів на ЗНО. У цей час їм варто зосередитися на навчанні.
Наш обов'язок зробити все необхідне, щоб діти думали про навчання, а не хвилювались про небезпеку зараження. Саме тому все організовано чітко за протоколом,
– написав Садовий.
Дати проведення ЗНО у 2020 році / Інфографіка МОН
Правила проведення ЗНО 2020 під час карантину / Інфографіка 24 каналу