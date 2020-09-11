У центрі Києва 11 вересня закрили дві станції метро після анонімного дзвінка про замінування. На вхід і вихід закрито станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого".

Що відомо про закриття станцій метро в центрі Києва

Також закрито пересадки з цих станцій метро на станції "Майдан Незалежності" та "Палац спорту". Про це мовиться в повідомленні Київського метрополітену на фейсбук-сторінці.

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У пресцентрі метрополітену пообіцяли повідомити інформацію про відкриття станцій відразу після завершення перевірки про можливе мінування.



Натовп людей після оголошення про закриття метро / Фото Олександра Рудоманова

Зверніть увагу! В київському метро напередодні стався серйозний збій. Проблеми спостерігалися з роботою електронного квитка, турнікети не пропускали пасажирів, оскільки через падіння напруги в мережі тимчасово не працювала вся система.

Як в Україні каратимуть фейкових мінерів

15 липня Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за фейкові замінування.

Пропонують карати зловмисників ув'язненням від 4 до 8 років із конфіскацією майна. Наразі ж за фейкове замінування карають позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

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